Esendağlı: Bakanlığın kararı hukuka aykırı ve keyfidir

Barolar birliği başkanı Hasan esendağlı egitim bakanı olgun amcaoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Esendağlı’nın açıklaması şu şekilde:

Eğitim Bakanı’nın özel okullarda online eğitimi durduran kararı, hukuka aykırı ve keyfidir. Müfredatı ve akademik takvimi belirleme yetkisinin Bakanlıkta olması, bu işleme gerekçe gösterilemez. Çünkü, özel okulların hem müfredatı hem de akademik takvimi devlet okullarından farklı olup bunlar zaten Eğitim Bakanlığının onayından geçmiş durumdadır.