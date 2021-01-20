Esendağlı: Bakanlığın kararı hukuka aykırı ve keyfidir

Barolar birliği başkanı Hasan esendağlı egitim bakanı olgun amcaoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.
Esendağlı’nın açıklaması şu şekilde:
Eğitim Bakanı’nın özel okullarda online eğitimi durduran kararı, hukuka aykırı ve keyfidir. Müfredatı ve akademik takvimi belirleme yetkisinin Bakanlıkta olması, bu işleme gerekçe gösterilemez. Çünkü, özel okulların hem müfredatı hem de akademik takvimi devlet okullarından farklı olup bunlar zaten Eğitim Bakanlığının onayından geçmiş durumdadır.
Konuyu “Eşitlik” açısından ele almak ise, neresinden tutarsanız elinizde kalan, vahim bir yaklaşımdır. Eşitlik, böyle sağlanmaz. Eşitlik, eğitim alanı engelleyerek değil; alamayanı destekleyerek sağlanır. Tabii bu söylediğimin “asgari standart” ülkeler için geçerli olduğunun da farkındayım.