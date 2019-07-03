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Eşcinsel karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla basılınca istifa etti

3 Temmuz 2019

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) LGBTİ+ karşıtı Cumhuriyetçi milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı sırada basılınca istifa etti.

33 yaşındaki evli Ohio eyaleti milletvekili Wes Goodman, seçim kampanyası boyunca “aile değerlerini” savunduğunu söyledi. Goodman ofisinde erkek arkadaşıyla basılmasının ardından internet sitesinden bu ifadeleri kaldırdı. NBC’nin haberine göre Goodman’ın ‘gizli eşcinsel hayatı’ bazı Cumhuriyetçiler tarafından da biliniyordu. Goodman vekil olmadan önce eşcinsel evliliğine karşı çıkan ABD Kongre üyesi Jim Jordan için çalıştı.

Goodman twitter hesabındaki biyografisinde “Hristiyan. Amerikan. Muhafazakar. Cumhuriyetçi.” olarak tanıtıyordu. Goodman kadın ve erkek arasında yapılan “doğal evlilik” taraftarı olduğunu belirtiyordu. İstifası sonrası Goodman’in twitter hesabı “özel”e dönüşürken Facebook hesabı da kapandı.

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