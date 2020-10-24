Erzurum’da 3 puan Galatasaray’ın

Türkiye‘de Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, 3 haftalık aradan sonra galip geldi. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü atan Falcao, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Mücadelede konuk Galatasaray, Emre Kılınç’ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 45. dakikada topun başına geçen Novikovas top ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray, 64. dakikada Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile müsabakada bir kez daha öne geçti: 1-2

Sarı-kırmızılı ekipte 73. dakikada Falcao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray puanını 10’a çıkardı

Evinde galibiyet hasreti süren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI…

3. dakikada Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao’nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.

GOL: 21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel’in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda’nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç’ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.

33. dakikada Galatasaray’da Falcao’nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas’ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes’in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR’a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

GOL: 45. dakikada Novikovas’ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.