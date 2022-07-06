Erten Gazi, KTSYD’yi ziyaret etti

Basketbol hayatını Türkiye’nin köklü kulüplerinden Anadolu Efes’te sürdüren Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti.

KTSYD, geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü’nü bu sezon Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonluk sevinci yaşayan Gazi’ye verilmesini kararlaştırmıştı. 22 Haziran günü gerçekleşen ödül törenine katılamayan Gazi’nin ödülü babası Uğur Gazi’ye takdim edilirken, Kıbrıs’ta bulunan Erten, KTSYD’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette geride bıraktığımız sezonun değerlendirmesi yapılırken Gazi, Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü için KTSYD’ye teşekkür etti. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan da Erten’in başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını belirterek, özellikle ülke gençliğine örnek bir rol model olmasından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.