Erten dikkat çekiyor

Ülkemizde son yıllarda yetişen yetenekli yüzücülerimize Erten Kasımoğlu da eklendi.

Dedesi Gazeteci Erten Gazioğlu’nun adını ve soyadını taşıyan küçük sporcumuz son yarışlarda da başarılı oldu.

50 metre serbest’te ikinci

Celal Öztürk anısına düzenlenen Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında 50 metre erkeklerde yüzen Erten Kasımoğlu güçlü rakipleri arasından ikinciliği kazandı.

Erten 34 saniye 32 saliselik derecesi ile ikinci olurken otoriteler tarafından gelecek vaat eden sporcu olarak gösterildi.