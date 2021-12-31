Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, cumhurbaşkanlığı personelinin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, pandemi koşullarına uygun bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı personelinin, Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan asker ve polislerin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan kutlama etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeline yeni yıl dolayısı ile hediyelerini vererek aileleriyle sağlık ve huzur dolu bir yıl geçirmelerini diledi.