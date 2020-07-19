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Tatar: Tam teşekkülü hastane için etüt çalışması başlıyor

19 Temmuz 2020
Ersin Tatar

Türkiye’den KKTC’ye gelen tıbbı malzemeleri teslim alma törenine katılan Başbakan Ersin Tatar tam teşekkülü hastane yapımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Tatar, yardım içinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazı yanında birçok malzeme geldiğini ifade etti.

500 yataklı hastane çalışmalarının da başladığı bilgisini aldığını söyleyen Tatar, Lefkoşa’da BRT arkasında tam teşekkülü hastane yapılması için anlaşmaya varıldığını, 12 kişilik ekibin gelip etüt çalışması yapacağını kaydetti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin de 45 yataklı pandemi kliniği olarak hizmet vereceğini ifade eden Tatar, uçuşlar başladıktan sonra ülkeye 9 bine yakın insan geldiğini, bunlarda 10 vaka çıktığını,  2 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Bunun büyük bir başarı olduğunu ifade eden Tatar, 9 Mart’tan beri halk sağlığını koruyan başarılı bir sürecin yönetildiğini kaydetti ve emek koyan herkese teşekkür etti.

Tatar, ekonominin gidişatı için de sağlıktaki adımların önemli olduğunu, buna önem verdiklerini ifade ederek, “Burada büyük bir başarı var, halkımızın bunu görmesini istiyoruz” dedi.

20 Temmuz’u da kutlayan Tatar, KKTC’nin güçlü altyapısı ile istikrarlı bir şekilde geleceğe yürümesinin temennileri olduğunu söyledi ve yardımlardan dolayı  teşekkür etti.


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