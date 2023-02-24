Ersin Tatar, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ersin Tatar, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan acılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a resmi ziyarette bulunarak, Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü, dayanışmasını ve taziyelerini sunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah 11.40’ta Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket edecek ve Türkiye saati ile 18.00’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Tatar, aynı akşam saat 23.00’te ülkeye dönecek.


Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’ndan hareketinden önce ve ülkeye dönüşünde basına açıklamalarda bulunacak.

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Tags:depremErdoğanersin tatarkıbrıstaziyeTürkiye
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