KıbrısTürkiye

Ersin Tatar ile Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi başladı

2 Şubat 2021
Ersin Tatar, Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı’na saat 13.15 sıralarında gelen Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Görüşmede, Tatar ile Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından mart ayı başlarında düzenlenecek gayrı resmi 5’li Kıbrıs zirvesi olmak üzere ortak gündem konularının ele alınması bekleniyor.
Toplantının ardından TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den ayrılacak.





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2 Şubat 2021


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