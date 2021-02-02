Ersin Tatar ile Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı’na saat 13.15 sıralarında gelen Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmede, Tatar ile Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından mart ayı başlarında düzenlenecek gayrı resmi 5’li Kıbrıs zirvesi olmak üzere ortak gündem konularının ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den ayrılacak.