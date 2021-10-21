Video olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Sosyal medyada Başbakan Ersan Saner’in olduğu iddia edilen müstehcen bir video ile ile ilgili bir kişi tutuklandı. Polis Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan P.G.’yi bu akşam Yenibogaziçi köyünde polis ekipleri tarafından tutuklandı.
P.G’nin aleyhindeki “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa” suçlaması ile yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.
P.G’ye ait cep telefonları Data Veri İnceleme Şubesi’nde inceleme yapılmak üzere emare olarak alındı.