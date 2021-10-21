Video olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Sosyal medyada Başbakan Ersan Saner’in olduğu iddia edilen müstehcen bir video ile ile ilgili bir kişi tutuklandı. Polis Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan P.G.’yi bu akşam Yenibogaziçi köyünde polis ekipleri tarafından tutuklandı.