Ersan Saner, Fuat Oktay ile bir araya geldi

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde…Başbakan Ersan Saner, burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Oktay, Başbakan Saner’i Külliyenin girişinde karşıladı. Saner ile Oktay, karşılamanın ardından heyetle birlikte görüşmeye geçti.

Başbakan Saner ile Fuat Oktay’ın görüşmesine, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı. .

Görüşme sonrası KKTC saatiyle saat 17.00’de ortak basın açıklaması yapılacak