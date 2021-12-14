Erman Çitim tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) – Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve Birlik Vakfı Kıbrıs Mütevelli Heyeti Başkan Vekili görevinde de bulunan zanlı Erman Çitim teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Ulaş Ursavaş, olguları aktardı. Polis, zanlının Askeri Suç ve Ceza Yasası’na aykırı olarak 2 kuruma ait gizli ibareli belgeyi tasarrufunda bulundurmak ve Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 1 Aralık 2021 tarihinde iki ayrı ikametgâhında yapılan aramada evlerinden birinde iki adet gizli ibareli evrak, bir evinde izinsiz olan Lazer tabanca parçasının bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının iki gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirten Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.