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Erkek arkadaşının cesedini Pakistanlı işçilere yedirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) savcılar, Faslı bir kadını erkek arkadaşını öldürmekle ve cesedini pişirip Pakistanlı işçilere yedirmekle suçlanıyor.

BAE

Başlatılan soruşturmada, Faslı kadının erkek arkadaşını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ve pişirerek ‘machboos’ adı verilen geleneksel bir yemek haline getirerek Pakistanlı işçilere yedirdiği belirtildi.

Al-Ain emirliğindeki savcılara göre, kadının 7 yıldır ilişki içerisinde bulunduğu erkek arkadaşını, başkasıyla evlenmeyi planladığını söylemesi üzerine öldürdü.

ERKEK KARDEŞİ İNSAN DİŞİ BULDU

Abu Dabi’de yayınlanan bir ulusal gazeteye göre cinayet, kadının erkek arkadaşının kardeşi tarafından blender’da bulunan bir insan dişi üzerine açığa çıktı. Cinayetin ise yaklaşık 3 ay önce işlendiği öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kadının mahkeme karşısına çıkacağı belirtildi.




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