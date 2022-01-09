Erhürman: Yükseköğretimde kalite odaklı bir teşvik sistemi gerekiyor

Cumnhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldikten sonra yükseköğretimde kalite odaklı bir teşvik sistemi düşünceleri olduğunu açıkladı. Üniversiteleri teşvik etmeye devam edeceklerini, yarışı ise sayı değil kalite üzerine kurgulayacaklarını dile getiren Erhürman, niteliği merkeze alan ve bunu teşviklendiren bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz gün Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni ziyaret etti ve üniversitenin çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen’den bilgi aldı. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekili adayları da eşlik etti.

“PLANLI BİR YAPIYA GEÇMEK İSTİYORUZ…”

Turizm ve yükseköğretimin bu ülkenin can damarı olduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis’ten nitelikli bir çoğunlukla geçirilecek uzun vadeli kalkınma planlarıyla birliklte bu iki unsuru istikrara kavuşturacaklarını söyledi. Planlı bir yapıya geçmek istediklerinin altını çizen Erhürman, tüm alanlarda kaliteli hedefler belirleyeceklerini kaydetti. Türkiye’nin ihracata dayalı yeni bir ekonomik modele geçmeyi planladığını anımsatan Erhürman, bu formülün Kıbrıs’ın kuzeyine uygun bir formül olmadığını, bu yüzden halkın alım gücünü korumak adına bir takım önlemler almanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

“ÜRETMEYEN BİR TOPLUMA DÖNMEMELİYİZ…”

Tufan Erhürman, İnsanların giderler kısmında çoktan dövize geçtiğini, ekmeğin fiyatının bile artık döviz kuru üzerinden belirlendiğini kaydederken, CTP’nin gelirleri de dövize sabitleme konusunda kararlı olduğuna vurgu yaptı.

Güneyde iş bulma imkanı olanların bu fırsatın peşinde koştuklarını, çalışma izniyle adada bulunan Türkiye kökenlilerin de artık kendi ülkelerine dönme hesabı yaptığını belirten Erhürman, buna ek olarak başka ülkelerden buraya gelip çalışanların da ülkelerine dönme planı içerisinde olduğunu söyledi. Bunun olması durumunda ülkede üretimin biteceğini ve Türkiye’den mal getirip Kıbrıslı Rumlara satan bir topluma dönüşüleceğini ifade eden Erhürman, bunların yaşanmaması için gelirlerin de dövize sabitleneceğinin altını çizdi.