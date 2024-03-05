Erhürman, Yeniboğaziçi’nde vurguladı: 2024 yılı erken seçim yılı olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024 yılının erken seçim yılı olması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin aynı anda birçok sektörde krize yuvarlandığını savunan ve bu krizlerin halka daha fazla zarar vermemesi için mücadele ettiklerini belirten Erhürman, “çocukların gözlerini göç yollarına dikmek zorunda bırakıldığını” söyledi.

CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü, örgüt lokalinde ” Sosyal Buluşma” etkinliği düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, partililerin ve yurttaşların katıldığı geceye, CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP Lefkoşa Milletvekili ve Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Mağusa milletvekilleri, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Yeniboğaziçi Ocağı Örgüt Başkanı Şemsi Oyuncu ve CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer katıldı.

Erhürman: “Ülke olarak son derece karanlık günlerden geçiliyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Yeniboğaziçi’ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke olarak son derece karanlık günlerden geçildiğini savundu.

Sektörlerdeki krizlerin halka zarar vermemesi adına verdikleri mücadelelere değinen Erhürman, “ülkenin aynı anda yoksullaştırıldığını ve yoklaştırıldığını” söyledi, çocukların göçe zorlandığını ileri sürdü.

Erhürman, “Euro 34 TL oldu ama KKTC ekonomisi Güney’e kaymaya başladı. Euro 34 TL ama birçok temel tüketim ürünü Güney’de daha ucuz hale geldi” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Bu, akıllara durgunluk veren beceriksizlik, basiretsizlik ve öngörüsüzlüktür” ifadelerini kullandı.

Erhürman, 2024 yılının erken seçim yılı olması gerektiğinin altını çizdi.

– Kayalp: “Hedef tek başına iktidar”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da etkinlikte yaptığı konuşmada, öncelikle gecenin düzenlenmesinde büyük emek veren CTP Yeniboğaziçi Örgütüne teşekkür etti ve amacın partilileri yan yana getirmek olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Partiyi tek başına iktidara taşımak olduğunu vurgulayan Kayalp, bunun için de kol kola girerek, hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Oktay Kayalp, “ülkeye zarar veren bu yönetimi ortadan kaldıracağız” dedi.