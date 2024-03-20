Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyareti sırasında konuştu ve “Yaşlılara verilen önem, bir toplumun uygarlık göstergesidir” dedi. Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yetkili doktor ve hemşirelerden bilgi alan Tufan Erhürman’a, Milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat da eşlik etti. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenledikleri ziyarette konuşan Erhürman, “Yaşlılara verilen önem, bir toplumun uygarlık göstergesidir” ifadelerini kullandı. Ülkede, gerek özelde, gerekse kamuda ciddi şekilde bakım ve tedavi merkezi ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, binaların fiziksel yetersizliği yanında, evlerde, hastanelerde ve bakımevlerinde hasta bakıcı ihtiyacının da fazla olduğunu söyledi. CTP’nin, yaşlı bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu anlamında ciddi politikaları ve gailesi olduğuna işaret eden Erhürman, “Her ilçeye bir yaşlı bakım evi şarttır. Evde bakım hizmetleri, merkezi hükümetle belediyeler iş birliğinde geliştirilmelidir. Hastabakıcılık kurumsallaşmalı ve yaşlı hakları ile ilgili çağdaş hukuki düzenlemeler ivedi olarak yapılmalıdır” diye konuştu.

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