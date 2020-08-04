Erhürman: Yaşananlar mücadelemizi gölgelemiştir

Tufan Erhürman: “İrade buradadır, özne buradadır, Lefkoşa’dadır. Yıllardır sürdürülen mücadele bunun içindir. Doğru zemin Kıbrıs Türk halkının iradesidir”

Mecliste temsil edilen üç parti başkanının Ankara’ya çağrılmasına ana muhalefet CTP liderinden sert tepki geldi. Meclis genel kurulunda konuşan Erhürman Kıbrıslı Türklerin iradesinin önemine dikkat çekti, “İrade buradadır, özne buradadır, Lefkoşa’dadır. Yıllardır sürdürülen mücadele bunun içindir. Doğru zemin Kıbrıs Türk halkının iradesidir” dedi.

Bir süredir ‘üçlü hükümet’ ve ‘çatı aday’ meselelerinin kamuoyu gündeminde olduğunu kaydeden Erhürman, bu tür tavırların Kıbrıslı Türklerin varoluş ve özne olma mücadelesine zarar verdiğini söyledi. Erhürman “Bu ziyaretten sonra gerçekleşecek herhangi bir hamlenin meşruiyetini o hamleyi halka anlatması mümkün değildir. Ne olursa olsun herhangi bir hamle Kıbrıs Türk halkının iradesi tarafından meşrulaştırılmış bir hamle olmayacaktır” ifadesini kullandı.

“SONUÇ DEĞİŞMEYECEK”

Bir taraftan Kıbrıslı Rumlarla siyasi eşitlik talep ederken buna zarar verecek adımları tasvip edemeyeceklerini kaydeden Erhürman, Ankara’da ne konuşulursa konuşulsun sonucun değişmeyeceğini ifade etti. “Bu gelişme zaten yok hükmünde olan hükümetin üzerine tuz biber ekmiştir” diyen CTP lideri, toplumun iradesinin başka yerlerde aranmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Meclis genel kurulunda Finansal Kiralama ve Tefeciliğin Önlenmesine ilişkin yasa görüşülürken söz alan Tufan Erhürman, bu yasanın da Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasını hedeflediğini söyledi.

“Bu ziyaretten sonra gerçekleşecek herhangi bir hamlenin meşruiyetini o hamleyi halka anlatması mümkün değildir. Ne olursa olsun herhangi bir hamle Kıbrıs Türk halkının iradesi tarafından meşrulaştırılmış bir hamle olmayacaktır”

“KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİ DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR”

Kıbrıs Türk halkının tarihinin bir varoluş mücadelesi tarihi olduğunu anlatan Erhürman “Bu mücadeleyi çeşitli dönemlerde farklı biçimlerde vermek zorunda kaldık. Bu mücadelenin en önemli ayaklarından birisi de ekonomik olarak kendi kendimize yetebilmektir” dedi. Demokrasinin ‘kendi ayaklarınız üstünde duramadığınız müddetçe gerçekleştirilebilir bir ideal olamayacağına’ vurgu yapan Erhürman şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesi bir anlamda demokrasi mücadelesidir. Halk iradesinin yönetime yansımasının bire bir mücadelesidir. Daha kısası ben bu topraklarda özneyim deme mücadelesidir. Aslında federasyonla ilgili görüşmelerde, siyasi eşitliği baş tacı ediyor olmamızın da temel sebebi budur çünkü iddiamız Kıbrıs Türk halkı bu topraklardaki iki kurucu ortaklardan biridir. Kıbrıs Türk halkını iradesi eşit biçimde yer almalıdır ortaklıkta. Bu meclis ekonomiyle ilgili maliyeyle ilgili hangi yasayı çalışıyorsa aslında bu yasanın bizi taşıyacağı yolda atacağımız en küçük adım kendi ayaklarımız üstünde durma ve özne olma mücadelesinde bir adımdır. İrade ve özne buradadır. Özne Lefkoşa’dadır demenin adımıdır. “

“GERÇEKLEŞMESİNDEN BİLE DAHA KÖTÜ”

UBP YDP ve DP genel başkanlarının Türkiye’ye gittiğine dikkati çeken CTP lideri Erhürman, bir süreden beridir yeni hükümet formülüne ilişkin dedikodular olduğunu, 11 Ekim’de de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını ifade etti ve “Bu ziyaretin bunlarla doğrudan bir ilgisi var mıdır yok mudur tartışması elimde net veri olmadıkça tercih edeceğim bir tartışma değildir ama şayiasının yapılması gerçekleşmesinden bile daha kötüdür” dedi, şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk halkının iradesi noktasında halkın kafasına soru işareti düşmesi açısından kötüdür. Halkın özgüveni açısından kötüdür. Bunlara fırsat vermemek gerektiği bu mecliste oturan herkesin malumudur.

“DOĞRU ZEMİN KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİDİR”

Biz yıllardır varoluş ve demokrasi mücadelesi verirken halkımızın Kıbrıs sorunu çözülene kadar mücadelesinin sürmesidir. Özgüven sahibi bir halk olduğumuzu herkese gösterme mücadelesidir bu. Avrupa Birliği ile Güney Kıbrıs’la da doğru zeminde en iyi diyalogu kurma noktasındayız. Doğru zemin Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Hepimizin malumudur ki ortada bir yeni koalisyon hükümetine ilişkin bu kadar tartışmanın bulunduğu ve ortada bir seçimin gerçekleşeceği bir ortamda Başbakan ve iki muhalefet liderinin Ankara’ya gitmesi insanların kafasında soru işareti yaratır ve bu soru işareti yeterlidir. Bunların verilerle kanıtlanmasına gerek yoktur. Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle ilgili kendi kendine soru sormaya başlıyor.

“ŞUYUU VUKUUKUNDAN BETERDİR”

Bugün gerçekleşen maalesef bu hamle hiç tasvip edebileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir hamle değildir. Şuyuu vukuukundan beterdir. Herkesin kafasında soru işareti varsa, meclisteki vekillerin kafasında soru işareti varsa zaten zarar gerçekleşmiştir. Ben bunun olmasından son derece üzgünüm. Bu ziyaretten sonra gerçekleşecek herhangi bir hamlenin meşruiyetini o hamleyi halka anlatması mümkün değildir. Ne olursa olsun herhangi bir hamle Kıbrıs Türk halkının iradesi tarafından meşrulaştırılmış bir hamle olmayacaktır. İçinde bulunduğumuz dönemde maalesef hükümetin daha önce söylediğimiz gibi yok hükmünde oluşunun da üstüne tuz biber ekmiştir.

“YAŞANANLAR MÜCADELEMİZİ GÖLGELEMİŞTİR”

An itibariyle hala imar planı ne olacak belli değildir. Biz hiçbir öngörüde bulunamıyoruz. Çok sayıda insanımız işsiz kalmıştır. Çok sayıda esnaf kepenk indirmiştir. Turizm ne hale geleceği belli olmayan bir noktadadır. Yükseköğrenimde soru işaretleri var. Kendi ayaklarımız üstünde durmak ilkesinde büyük hasar meydana gelmiştir. Hükümettekilerin yaptığı hatalar nedeniyle bir de irade tartışmasının ortaya çıktığı bir gün yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada çıkardığımız bu yasa gerçekten önemlidir. Hepimiz açısından sevindiricidir ve bu yönde gösterilen ortak irade Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Kıbrıs Türk halkı irademe sahip çıkacağım demektedir. Ama bu yaşananlar bu varoluş mücadelesini gölgelemiştir.”