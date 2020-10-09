Erhürman: Yapılan şey Maraş’ın açılması değil

“Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidileceğini” kaydeden Tufan Erhürman, 1990 seçimlerinde yaşananları anımsattı ve yankılarının bugünlere kadar devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son dönemde yaşananların Kıbrıs Türk demokrasisine çok ciddi tahribat verdiğini ve bu tahribatı toparlamak için çok çaba gösterilmesi gerekeceğini söyledi.

CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında sorularını yanıtladı. “Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidileceğini” kaydeden Erhürman, 1990 seçimlerinde yaşananları anımsattı ve yankılarının bugünlere kadar devam ettiğini belirtti.

“Kıbrıs Türk demokrasisinde o dönemde yaratılan tahribatın etkileri, maalesef bugün hâlâ devam ediyor” diyen Erhürman, son bir haftada yaşananların da demokraside tahribat yaratacağına dikkat çekti. Erhürman, “Seçime yönelik hamle yapmak ve gerçek tartışmaları örtmek, onun dışındaki tartışmaları gündeme getirmek bu dönemlerin temel özelliği haline geldi. Toplumun ‘irademize müdahale ediliyor’ algısı son derece güçlüdür” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI NE YAPACAĞINI İYİ BİLİYOR”

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hiçbir seçimde bu kadar yoğun çalışmak zorunda kalmadığını da söyleyen Erhürman, “Tüm bu yapılanların seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor. Ancak Kıbrıs Türk halkı bütünlüğünü koruyarak çıkacak bu seçimlerden. Kıbrıs Türk halkı ne yapacağını çok iyi biliyor. O yüzden biz de kendimizi Kıbrıs Türk halkının iradesine bırakıyoruz” dedi.

“YAPILAN MARAŞ’IN AÇILMASI DEĞİL”

Bir soru üzerine kapalı Maraş’ta yapılanların “Maraş’ın açılması” olmadığını, Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını anlatan Erhürman şöyle konuştu:

“Maraş aslında ziyarete kapalı bir yer değildi. Askeriyeden çıkarılacak özel izin, bir belgeyle veya kartlarla Maraş’a zaten ziyaret mümkündü. Geçmişte de yapılıyordu. Şu anda yapılan şey, belirli saatlerde ziyaretçilerin sayısının daha da artırılmasıdır. Bu Maraş’ın açılması değil.”