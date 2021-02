Erhürman: Vazgeçilen federasyon değil kapsamlı çözümdür

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylemlerine bakıldığı zaman vazgeçilenin federasyon değil kapsamlı çözüm olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Erhürman: ‘Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadan kalkmıştır’ diye yorumlanamaz

Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 52 oy oranıyla kazanmasının hiçbir şekilde “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadan kalkmıştır” diye yorumlanamayacağını söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahalelerle ilgili tartışmalar herkesin malumu olduğu gibi, o seçimin Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin referandum biçiminde gerçekleştiğini de kimse iddia edemez. Kaldı ki bütün bunlar yanlış olmakla birlikte yüzde 48’lik bir başka kesim var. Bugün herkes Kıbrıs Türk halkının bütünü adına konuştuğunu iddia etmektedir” şeklinde konuştu. Erhüman, CTP’nin güncel konularla ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini de açıkladı.

“CTP’nin görüşleri son derece net”

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda CTP’nin görüşlerinin son derece net ve her zaman ifade ettiği noktada olduğunu, adanın bölünemeyecek kadarı küçük bir ada olduğunu, bunu pandeminin de bir kez daha ekonomik, sağlık ve AB ilişkileri açısından gösterdiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının adanın sadece kuzeydeki yarısı değil güneydeki yarısı üzerinde da söz ve hak sahibi olduğunu söyleyen Erhürman, “Hidrokarbonun nereden çıktığı önemli değil, adanın neresinden çıkarsa çıksın her türlü zenginlik ve kaynak Kıbrıs Türk halkının iki kurucu ortaktan birisi olarak, siyasi eşitlik çerçevesinde ortak olduğu bir kaynaktır. Bunun içindir ki CTP bir an önce kapsamlı çözüm demektedir” diye konuştu. Son günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar öncülüğünde sürdürülen politika çerçevesinde Tatar ve Türkiye’den bazı yetkililerin, “Federasyon ölmüştür” dediğini hatırlatan Erhürman, aslında söylediklerinin toplamına bakıldığında, vazgeçildiği söylenen şeyin federasyon değil kapsamlı çözüm olduğunu gördüklerini vurguladı.

Erhürman: Statükonun hiçbir şekilde bize kazandırmadığını söylüyoruz

Erhürman, “Aslıda bir anlamda geçmişte var olan “Çözümsüzlük çözümdür” politikasına geri dönülen bir noktada olunduğunu görüyoruz. CTP hep çözümsüzlüğün çözüm olmadığı iddiasını her zaman dile getirmiştir. Statükonun hiçbir şekilde bize kazandırmadığını söylüyoruz. O yüzden bir an önce kapsamlı çözüm noktasında duruyoruz” dedi. Yeni tez olarak dile getirilen eşit egemenlik çerçevesinde 2 devlet formülünün hiçbir gerçekçi tarafı olmadığını ifade eden Erhürman, tek gerçekçi çözüm modelinin iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu ve bu yönde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Aksi takdirde 5+1 konferansı gerçekleştiğinde ortaya, “Anastasiadis BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözüm isteyen taraftır. Kıbrıs Türk tarafı BM Güvenlik konseyi kararları dışındadır ve çözüm istememektedir” şeklinde bir sonuç ortaya çıkacağını vurgulayan Erhürman, bunun Annan Planı ve Crans Montana’da çözüm iradesini ortaya koymuş Kıbrıs Türk halkının hak ettiği bir sonuç olmadığını ifade etti.

“Vazgeçsinler”

Cumhurbaşkanı Tatar öncülüğünde son günlerde “hainler, yama olmayı isteyenler” edebiyatı yapılmaya başlandığını savunan Erhürman, “Arkadaşlarımızı bir an önce bu taş devrinden kalan dilden kendilerini arındırmaya çalışıyorum. Çünkü bu dil artık bizim karşı çıkmamızı dahi gerektirmeyecek kadar komik haldedir. Komik olduğunu fark edip vazgeçmelerini istiyoruz” dedi. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 52 oy oranıyla kazanmasının hiçbir şekilde “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadan kalkmıştır” diye yorumlanamayacağını belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahalelerle ilgili tartışmalar herkesin malumu olduğu gibi, o seçimin Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin referandum biçiminde gerçekleştiğini de kimse iddia edemez. Kaldı ki bütün bunlar yanlış olmakla birlikte yüzde 48’lik bir başka kesim var. Bugün herkes Kıbrıs Türk halkının bütünü adına konuştuğunu iddia etmektedir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca Tatar’ın bir önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın meclisi ve halkı yeterince bilgilendirmediğinden şikayet ettiğini, kendisi seçilince ulusal danışma konseyi kuracağını söylediğini anımsatan Erhürman, Tatar’ı söylediklerinin aksini yaparak kendilerini bilgilendirmemekle eleştirdi.

Erhürman: Muhalefet partilerinin görüşleri alınmadı”

Birlik bütünlük çağrılarına rağmen Akıncı döneminde TC’li yetkililerin adaya gelişlerinde mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanı arasında rutin hale getirilen görüşmeyi dahi Tatar’ın gerçekleştirmediğini söyleyen Erhürman, tüm bu süreçte muhalefet partilerinin görüşlerinin alınmadığını kaydetti.

“Federasyon öldü demekle ölmüyor”

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin maceracı tavırlarla ön görülemez bir noktaya çekilmesini kabul etmediklerini vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Federasyon öldü demekle federasyon ölmüyor. Tatar, konuşmalarında 2 devletli çözüm konusunda AB, Anastasiadis, İngiltere de bizim gibi düşünmeye başladı diyor ama tutanaklar ve bu yetkililerin son günlerdeki açıklamaları, hiç de öyle olmadığını gösteriyor” diye konuştu.