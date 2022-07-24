Erhürman: Toplama işleminin sonucu “Hükümet”in istifasıdır!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşım şu şekilde:

Toplama İşleminin Sonucu “Hükumet”in İstifasıdır!

Yalnızca ilk anda aklımıza gelenleri sıralayalım: Piyango bileti yanlış, toplatıyoruz. Maaşlardan kesinti kararı yanlış, “düzeltiyoruz”. İhalesiz akaryakıt alımına ilişkin yasa gücünde kararname yanlış, geri çekiyoruz. Alkollü içki zammı yanlış, indirime gidiyoruz. Elektrik zammı da yanlış. Ondan da indirime gidiyoruz…

Bir de yanlış olduğu kabul edilmesine karşın düzeltilmeyenler var: Hala ihalesiz akaryakıt alıyoruz; yanlış, ülkeyi zarara uğratıyoruz ama devam ediyoruz. Hala asgari ücreti belirleyemedik, yanlış ama n’apalım?! Ek bütçede gelirleri eksik öngördük, yanlış ama bakacağız!..

Tüm bunlarla ilgili, özür, istifa, görevden alma, hesap sorma lafları havada uçuşuyor. Peki böyle bir krizin ortasında art arda gelen, yurttaşları düzeltmek için uğraşmaktan, sizi geri adım atmaktan helak eden bunca “yanlış”ın bir de toplaması olduğunu ne zaman anlayacaksınız?!