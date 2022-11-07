Erhürman: TC ile ilişkiler, para koparma eksenine oturtulduğu için en kötü döneminden geçiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’yle olan ilişkilerin sadece para koparma eksenine oturtulduğu için tarihin en kötü dönemini yaşadığını söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Tufan Erhürman, hükümete “Bu vizyondan artık vazgeçin” çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol rejiminin 2020’den beri çok kötü duruma geldiğini dile getiren Erhürman, bu rejimin KKTC’nin kalkınmasıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını kaydetti. Bütçeye 560 milyon TL ek kaynak geldiğinin doğru olduğunu ancak bu paranın AKSA’ya gittiğinin daha da doğru olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bunu siz de biliyorsunuz kamuoyu da biliyor. Şimdi yeni bir protokol imzalandı ve 1 milyar 97 milyon TL geleceği öğrenildi. Bu paranın 900 milyon TL’si ise, sizin bile isteye zarara uğrattığınız kurumun AKSA’ya olan borçlarını ödemek için geliyor. Artık bu döngü halka anlatabileceğiniz bir döngü değil” dedi.

“YARATTIĞINIZ DÜZEN BALON GİBİ PATLADI…”

Hükümet sıralarına yönelik “Yarattığınız düzen artık balon gibi patladı. Herkes farkındadır olan bitenin. Vazgeçin bu sevdadan” diye seslenen Erhürman, bu memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğini, kendi yakıtını da ihaleyle getirebileceğini ifade etti. Protokollerde yapılan katkı paylarına bakıldığı zaman, bu rakamların TL kullanımı nedeniyle uğratılan zararları bile karşılayacaklar rakamlar olmadığına dikkat çeken Erhürman, “TC ile ilişkileri para koparma eksenine oturttuğunuz için bu ilişkiler tarihinin en kötü dönemine geldi” dedi.

“AKSA’YA VERİLEN TAAHHÜT NEDİR?”

1 milyar 97 milyon TL’lik kaynaktan 900 milyon TL’sinin AKSA’ya aktarılacağı bilgisine ulaştıklarını dile getiren Tufan Erhürman, “Bu ödeme karşılığında AKSA’ya ne taahhüt edildi? Mesela AKSA ile olan sözleşmenin uzatılması mı” diye sordu. Ekim 2021’den beridir KIB-TEK’in aralıksız bir şekilde zarara uğratıldığını vurgulayan Erhürman, paranın geldiği gibi borç ödeme amacıyla AKSA’ya aktarıldığını, hükümetin de bu noktada ulak görevi gördüğünü belirtti. Hükümetin tek vizyonunun Türkiye’den para koparmak ve seçim döneminde bunu halka pazarlamaya çalışmak olduğunu kaydeden Erhürman, halkın gerçekleri gördüğünü söyledi.

“MUHALEFET VE SENDİKALARLA İSTİŞARE ETMEDEN ADIM ATMAYIN”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Sınav Tüzüğü’nde yapmak istediği değişiklikler hakkında da konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, iki sendikanın buna itiraz ettiğini anımsattı. Kurumun güvenini sarsacak noktaya gelinmesi halinde kimsenin bunun altından kalkamayacağını kaydeden Erhürman, bu konuda hükümete muhalefet ve sendikalarla istişare etmeden adım atmaması çağrısında bulundu.