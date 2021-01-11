Erhürman: Tatar Kıbrıs konusunu tek başına yönetemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunu tek başına yönetemeyeceğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

5+1’li konferansta Tatar’ın kendi görüşlerini ‘tüm halkın görüşü gibi’ yansıtamayacağını vurgulayan Tufan Erhürman, CTP olarak bütünlüklü çözüme destek vermeye devam edeceklerini, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da ısrarcı olduklarını dile getirdi. Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, meclis genel kurulundaki konuşmasında Kıbrıs sorununa değindi ve Tatar’ın ‘tek başına hareket etmesi’nin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın Şubat ayında gerçekleştirilecek 5+1’lik zirveye yönelik Meclis’te temsil edilen siyasi partilere ve parti başkanlarına bilgi verilmediğini söyleyen Erhürman, dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ‘meclise bilgi vermemekle’ suçlayanların şimdi değil meclise, siyasi parti başkanlarına dahi bilgi verilmemesine ses çıkarmadığını kaydetti. Erhürman, “Akıncı döneminde siyasi parti başkanları bilgilendiriliyordu, sizler tüm Meclis’in bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyordunuz ancak şimdiki Cumhurbaşkanı parti başkanlarını bile bilgilendirmiyor” dedi.

“ULUSAL KONSEY KURULMASI TAAHHÜDÜ VERMİŞTİNİZ”

Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in seçim döneminde UBP Genel Sekreteri olduğunu, o dönem parti başkanı Tatar’la birlikte ‘Ulusal Konsey kurulması ve bu konseyin her ay toplanmasını’ vaat ettiklerini de hatırlattı. Böyle bir konseyin henüz kurulmadığını ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin Kıbrıs sorununa yönelik bilgilendirilmediğini kaydeden Erhürman, “Tatar çok mu meşgul?” diye sordu. Maraş ve Ercan Havalimanı konusundaki önerileri gazetelerden okuduklarını dile getiren Tufan Erhürman, Tatar’ın bir gün başka, diğer gün başka konuştuğunu vurguladı.

“KENDİ ATADIĞINIZ KOMİTE BAŞKANI SÖYLÜYOR”

CTP Genel Başkanı Erhürman Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Gazimağusa milletvekili Sunat Atun’un bütçe konuşmasına da değindi. Atun’un “’andeminin getirdiği bozulma ile ekonomiyi programsız yönetme tercihinin birleşmesiyle başıboş ekonomi yönetimi doğmuş, bu da ülkemizi tarihi çöküşe getirmiştir’ sözlerini anımsatan Erhürman bu görüşlere katıldığını ifade etti. Atun’un sözlerinin hükümete yönelik olduğunu belirten Erhürman, “Bu size hiç mi şaşırtıcı gelmiyor?” diye sordu.

“ARTIK 62. MADDEDEN UBP’LİLER SÖZ ALSIN”

UBP milletvekillerinin bile kendi büyük ortakları olduğu hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, “Artık 62’nci maddeden biz değil, UBP’liler söz alsın. Siz bizden çok daha hızlı gidiyorsunuz” dedi. Erhürman, hükümetin duvara toslamaya doğru gittiğini belirtti ve “Ne ekonomide hayrınız var, ne Kıbrıs konusunda…” ifadelerini kullandı.

“AŞILAR KONUSUNDA NE ZAMAN BİLGİ VERECEKSİNİZ?”

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşılar hakkında da hükümete sorular yönelten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu konuda da henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Kıbrıs’a gelecek AB aşılarına değinen Erhürman, hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıslı Türklerin de hakkı olan aşıları temin edebilmek için ne gibi girişimler yaptığını sordu.