Erhürman: Sucuoğlu ile Tatar’ın demokrasi literatürüne son katkısı: Şartlı istifa!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümetin istifasını sunmasını eleştirdi.

Erhğrman’ın açıklaması şöyle:

Sn. Sucuoğlu ile Sn. Tatar’ın demokrasi literatürüne son katkısı: Şartlı istifa! “Ya Sn. Atun’un görevden alınmasına ‘izin ver’ ya da hükumetin istifasını kabul et”.

İş buraya kadar geldiyse, Sn. Tatar ikisini de kabul etmem derse ne olacak peki?! Demokraside böyle bir şey yok tabii de anlaşılan bu arkadaşlar için her şey mümkün! Ya sabır!