Erhürman: Sorun hukuki değil, meşruiyet sorunudur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın, güven oyu alabileceğini düşündüğü bir vekile hükümeti kurma görevini verebileceğini vurguladı ve sorunun hukuki değil, meşruiyet sorunu olduğunun altını çizdi.

Havadis Web TV’de Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün yaşananların tek sorumlularının belli olduğunu belirtti. Tufan Erhürman, Sayın Ünal Üstel’in görevlendirilmesinden sonra, bu işi halkın iradesinin ‘paklayacağını’ vurguladı.

Sayın Ersin Tatar’ın, ‘UBP’nin yetkili organları görevi kimin alacağını belirlesin’ ifadelerini hatırlatan Erhürman, bir cumhurbaşkanının, parti yetkili organlarına görev havale edemeyeceğini vurguladı. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun ‘Çarşamba günü Parti Meclisi’ni toplayacağız’ demesinden sonra, aniden Sayın Tatar’ın görevi Sayın Üstel’e verdiğini hatırlatan Erhürman, söz konusu durumu anlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Sayın Tatar’ın bu tutarsızlığı toplumla paylaşması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Artık kimsenin, Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkan lafa inanmasına gerek kalmadı bu ülkede” diye konuştu. Erhürman, ortada herhangi bir ‘tutarlılık kaygısı’ da olmadığının altını çizdi.

“HANGİ YETKİLİ KONUŞURSA KONUŞSUN TERSİ ÇIKIYOR”

Halkın ve kendilerinin, yaşananlar karşısında akıl sağlığını korumak için ekstra çaba gösterdiklerini belirten Erhürman, “Şu anda yüzde 90 enflasyon var memlekette. Dar gelirli kesimlerin en büyük sorunu gıda enflasyonudur. Memleketin esas sorunu bunlar, biz neler konuşuyoruz” dedi. “24 vekile sahip bir parti içinden hangi yetkili konuşursa konuşsun, tersi çıkıyor” diyen Erhürman, Sayın Ersin Tatar’ın bir söylediğinin, diğerini tutmadığını belirtti. Bu hükümet kurma sürecini meşru bulmadıklarını Meclis’te çok açık bir şekilde ifade ettiklerini söyleyen Erhürman, “Umarım gereksiz nezaket tartışmasına girmek zorunda kalmayız. Bu söylediğimden yeterli mesajın çıkarılabileceğini umuyorum” dedi.

“BUGÜN YAŞANANLARIN SORUMLULARI BELLİDİR”

Erhürman, “Bu sürecin içerisinde bu siyasetin rezalet noktaya gelmesinde muhalefetin ne gibi bir payı var?” diye sordu. ‘Siyasiler’ denildiği zaman tüm siyasi partileri de içerdiğini ifade eden Erhürman, “Siyasilerin hepsi aynı, tamamı rezalet demeye devam ettiğimiz müddetçe, bu maskaralığı bize yaşatanları hiç bunda sorumluluğu olmayanlarla aynı kefeye koymuş olmuyor muyuz? Bugün yaşananların sorumluları bellidir. Bir numaralı sorumluları Sayın Ersin Tatar ile Sayın Faiz Sucuoğlu’dur. Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahaleleriyle ilgili kendi açıklamaları vardır. Artık tartışma konusu değildir” dedi.

“KURULTAY YARIŞI DA EKLEDİLER”

Cumhurbaşkanı’nın, güven oyu alabileceğini düşündüğü bir vekile hükümeti kurma görevini verebileceğini söyleyen Erhürman, “Sorun hukuki değil, meşruiyet sorunudur” diye konuştu. Pandeminin ortasında, UBP’nin kurultayla uğraştığını hatırlatan Erhürman, tekrardan o noktaya gelindiğini vurguladı. UBP’de karar alınsa da alınmasa da kurultay yarışının başladığına işaret eden Erhürman, “Bunu kimler yapıyor? ‘Bize verin görevi, kuramazsak erken seçime götürelim’ dediğimizde, halk erken seçim istemiyor diyenler yapıyor ve bu halka kurultay yarışı ekliyorlar” dedi.

“BU KADAR CİDDİYETSİZLİK TARİHTE GÖRÜLMEDİ”

Halkın aklıyla dalga geçildiğine vurgu yapan Erhürman, “Ne yaptığını bilmeme hali. 10 gün içinde söylediklerinizle, dün sabah söyledikleriniz bu kadar tutarsız olamaz. Halk bunları görmüyor mu? Bizim halkımızı aptal yerine mi koyuyorsunuz? Bu halk en az meclistekiler kadar akıllıdır. Aklı da kesmektedir. Kimse daha fazla halkın aklıyla dalga geçmeye kalkmasın” diye konuştu. Protokolün imzalanmasından sonra hükümetin istifa ettiğini hatırlatan Erhürman, “Attınız imzayı geldiniz, üç gün sonra istifa ettiniz. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Bu kadar ciddiyetsizlik tarihte görülmedi” dedi.

“ANAYASA ÇATIR ÇATIR İHLAL EDİLDİ”

Yerel seçimlerle ilgili Anayasa’nın ‘çatır çatır’ ihlal edildiğini vurgulayan Erhürman, UBP’nin hazır olmadığı için yerel seçimleri yapmak istemediğine dikkat çekti. Erhürman, yerel seçimlerle ilgili hala tarih belirlenmemesini de eleştirdi. Sayın Erhan Arıklı’nın, hiçbir hükümet döneminde UBP yüzünden icraat yapamadığını söylediğini hatırlatan Erhürman, tüm bunlara rağmen koalisyona da devam etmek istediğini kaydetti. Bu zihniyetin, bu ülkenin ekonomisine dair vizyonu olmadığının altını çizen Erhürman, söz konusu zihniyetin tek iddialarının, ‘ben gelirsem Türkiye en çok parayı bana gönderir. Ben de size o parayı gayrı adil bir şekilde size paylaştırırım’ olduğunu kaydetti.

“BU İŞİ HALKIN İRADESİ PAKLAR”

Herkesin bu ülkede sorumluluğunu bilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Ortada tek bir politik ve ekonomik vizyon var bu zihniyette. Haysiyetli olan kendi ayakları üzerinde durmaya dair vizyon olmasıdır” dedi. “Bu ülke kendi ayakları üzerinde durur. En korktukları şey, bu memleketin kendi ayakları üzerinde durmasıdır” diyen Erhürman, ülkenin kendi ayakları üzerinde durduğu gün, söz konusu zihniyetin politikasının biteceğini belirtti. Erhürman, Sayın Ünal Üstel’in görevlendirilmesinden sonra, bu işi halkın iradesinin ‘paklayacağını’ vurguladı.