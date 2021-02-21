Erhürman: Sn. Pilli o sıralar yorgun değildi şimdi yorulduğu tespit edildi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

2.5 ay önce yeni hükumet kurulurken Sn. Saner tarafından bakan olarak atanan, kısa bir süre önce yine Sn. Saner tarafından “dünyanın en başarılı sağlık bakanı” ilan edilen Sn. Pilli o sıralar yorgun değildi şimdi yorulduğu tespit edildi.