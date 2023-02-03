Erhürman: Sn. Oktay’ın ‘Kıbrıs Türk Devleti’ demeyi tercih etmesi son derece ilginç - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Erhürman: Sn. Oktay’ın ‘Kıbrıs Türk Devleti’ demeyi tercih etmesi son derece ilginç

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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tufan erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi  Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:


Sn. Fuat Oktay’ın bugün yaptığı bir konuşmada, “aslında kuzey demek de istemiyoruz artık” diyerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” yerine “Kıbrıs Türk Devleti” demeyi tercih etmesi son derece ilginç!” dedi.

Erhürman, “Bilindiği gibi “Kıbrıs Türk Devleti” Annan Planı’ndaki federasyonun, yetkilerini egemence kullanan iki eşit kurucu devletinden birinin adı. Dahası, Annan Planı referandumlarından sonra KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda, Annan Planı’ndaki isimle, “Kıbrıs Türk Devleti” olarak temsil edilmeye başlanmıştır. Bu tercih bundan sonra da çok konuşulacağa benziyor!

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Tags:fuat oktaykıbrısKKTCtufan erhürman
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