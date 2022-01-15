Erhürman: Sivil toplum örgütleri ile odaların görüş ve beklentileri ön planda tutulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetimlerin mekânsal planlama süreçlerinde bölgelerin ekonomik ve sosyal göstergelerinin dikkate alınacağını kaydederek, planlamaların daha bilimsel ve katılımcı bir şekilde yürütülmesinin sağlanacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaretleri sırasında konuşan Erhürman, bu bağlamda planlamanın yapılacağı bölgelerde halkın, sivil toplum örgütleri ile odaların görüş ve beklentileri ön planda tutulacağını ve katılımcı bir yöntem izleneceğini belirtti.

“BELLİ ALANLARDA UZUN VADELİ PLAN VE PROGRAMLAR ORTAYA KONULMALI”

Erhürman, bazı milletvekili adaylarının da eşlik ettiği ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamalarda, artık ülkede belli alanlarda uzun vadeli plan ve programların ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma eylem planının öneminin altını çizerek, bu planın Meclisten geçerek devlet politikası olması gerektiğine dikkat çekti.

İmar planları meselesinin önemli olduğunu kaydeden Erhürman, mühendislik alanında çok ciddi gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, konusu alanda birçok yetişmiş kişinin olduğuna dikkat çekti, bu kişilerden faydalanılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, bazı zihniyetlerin kurumsal yapılar yokmuş gibi davranmayı marifet saydığına da vurgu yaptı.

İnşaat sektörünün yeni alanlarında da birlikte geliştirilebilecek vizyonlar olduğunun altını çizen Erhürman, bunların devlet politikası haline gelmesi gerektiğini anlattı. Bundan sonraki dönemde de sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma azminde olduklarını dile getiren Erhürman, KTMMOB ile KTİMB’e kabullerinden dolayı teşekkür etti.