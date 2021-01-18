Erhürman: Revize hukuken yok hükmündedir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmediğini, ardından Sağlık Bakanı tarafından revize edildiğini belirtti ve bu revizyonun hukuken yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, tek bir kişinin bu kararları revize etme yetkisine sahip olmadığını kaydederek, bir komitenin verdiği kararı bir tek şahsın revize edemeyeceğini, aksi halde zaten o komiteye gerek kalmayacağını dile getirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Tufan Erhürman, sağlıkta yaşanan kaosu çözüme kavuşturmak için gerekli katkıyı koymaya hazır olduklarını hükümet üyelerine iletmesine rağmen akşam saatlerinde hukuka aykırı bir revizyon kararı gördüklerini belirtti. Enfeksiyon Üst Komitesi kararlarına yapılanın hukuktaki anlamının ‘yetki tecavüzü’ olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetin sürekli kaos ürettiğini söyledi. Hükümetin bu kadar bilgi eksikliğiyle ülkeyi nasıl yöneteceğini anlayamadığını belirten Erhürman, “Başsavcıyı çağırmışsınız bakanlar kuruluna. Hiç olmazsa sorsaydınız bir komitenin aldığı kararı tek bir şahıs revize edebilir mi diye. Adım gibi eminim size hayır diyecekti” dedi.

“YETKİNİN KİMDE OLDUĞUNU HALA BİLMİYORSUNUZ”

Pandeminin başlangıcından bugüne 11 ayın geride bırakıldığına dikkati çeken ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, hükümetin hala yetkinin kimde olduğunu öğrenemediğini vurguladı. CTP lideri Erhürman, “Üst komitenin kararları revize edilecekse bu revizyon, kararı alanlar tarafından yapılır. Kararı alan komitenin kendisidir. Sağlık bakanı bunun uygulayıcısıdır. Revizyonu da komite toplantı halinde yapabilir. Bu da hiçbir şekilde hukuka uygun değil” dedi. Hükümetin bir çuval inciri berbat ettiğini ifade eden Erhürman, “Nereden tutsanız elinizde kalıyor” ifadelerini kullandı.

“KOMİTENİN VARLIĞI TARTIŞILIR HALE GELDİ”

Hafta sonu yaşanan yetki karmaşasından sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin varlığının tartışılır hale geldiğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin komiteye olan güvenin de sarsılmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Hükümete tam kapanmanın ve kapanmama kriterlerinin neler olduğunu soran Erhürman, “Üst kuruldaki Hekimler ellerindeki verilere baktılar ve dediler ki kapanmamız lazım. Bu ciddi tehdit algısı yaratan bir durumdur. Bunun üstüne Bakanlar Kurulu’nda diyorsunuz ki kapanmıyoruz. Sebep ne?” diye sordu.

“HUKUKUN HER TARAFI ALLEM GALLEM, OTORİTE BOŞLUĞU HAD SAFHADA”

Hükümet üyelerinin konuşmalarına bakıldığı zaman maliyenin gelirlerinde yaşanan düşüşten dolayı kapanmanın tercih edilmediğinin anlaşıldığını belirten Tufan Erhürman, bunun halka açıklanması gerektiğini ifade etti. Hukukun her tarafının allem gallem edildiğini, otorite boşluğunun ise had safhaya ulaştığını vurgulayan CTP lideri Erhürman, bazı kuruluşların üst komitenin kararlarına değil, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uyacağını açıkladığını anımsattı. Ülkede güven ortamının yerle bir edildiğini dile getiren Erhürman, bunun kaos demek olduğuna vurgu yaptı.

“AŞI PROGRAMINIZ NEREDE?”

Hükümetin aşılamayla ilgili bir plan programının olup olmadığını da sorgulayan Erhürman, bir hekimin basına demeç verdiğini ve verilen bu demeçte de pilates eğitmeni olan birisinin aşı yaptırdığına yönelik iddialar dolaştığını söyledi. Bunun soruşturulması gerektiğini ve iddianın doğru çıkması halinde yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Erhürman, halkta şu an ‘torpili olan aşı olabilir, torpili olmayan aşı olamaz’ algısının oluştuğunu söyledi, hükümeti bu konuyu açıklamaya çağırdı. Erhürman, kaç aydır sormalarına rağmen hala bir ‘aşılama programı’nın açıklanmamasını da eleştirdi.

“HP ARTIŞINI KİMLERE KESECEKSİNİZ?”

Başbakan’ın bir süre önce yapılan zamların kamu çalışanlarına hayat pahalılığı artışı vermek için yapıldığını söylediğini hatırlatan Erhürman şunları söyledi:

“Şimdi de hayat pahalılığını vermiyorsunuz. Kapanma da olmadı, reel sektöre de ödeme yapacağınıza dair bir takvim açıklamadınız. Şimdi reel sektöre nasıl vereceksiniz bilmiyorsunuz. HP artışı kime verilmeyecek açıklayın. Örneğin düşük gelirli sigorta emeklilerine de mi HP artışını keseceksiniz?”

“KAPSAMLI ÇÖZÜMDEN KOPMA YAKLAŞIMI İÇİNDESİNİZ”

5+1’li zirveye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan CTP lideri Tufan Erhürman, şu an ilan edilmiş yaklaşımlarla zirveye gidilmesi halinde çıkacak sonucu herkesin tahmin edebildiğini vurguladı. Anastasiadis’in çözüm isteyen taraf, Kıbrıslı Türklerin ise uzlaşmaz taraf olarak algılanacağı uyarısında bulunan Erhürman, bunun bedelinin çok ağır sonuçlar doğuracağına işaret etti. Erhürman, “Bu yaklaşım kapsamlı çözümden kopma yaklaşımıdır. Bunun sorumluluğunu Kıbrıs Türk halkının boynuna asmaya hazırlanan bir yaklaşımdan uzaklaşılması gerekir” dedi.