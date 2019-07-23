Erhürman: Protokolde doğru bulmadığımız noktalar var

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokol’ünde doğru bulmadıkları noktalar olduğunu açıkladı.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın ve “Mutabakat Zabtı”nın tam ve resmi metinlerine bugün ulaşabildik. İlk bakışta, Anlaşma metninde hükümetimiz döneminde yapılan çalışmayla önemli ölçüde farklılaşan ve doğru bulmadığımız bazı noktalar, “Mutabakat Zabtı”nda ise hukuksal ve yönetsel bazı sorunlar bulunduğu görülüyor. Yetkili kurullarımızın konuyla ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından, iki gün içerisinde Partimizin görüşlerini açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.