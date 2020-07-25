Erhürman: Paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle;

“Doğu Akdeniz’de sular ısınmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye’ye yaptırım çağrısı yapıyor. İlişkiler art arda gelen gelişmelerle daha da geriliyor. Oysa Doğu Akdeniz’de barışın sürekliliğinin sağlanması için atılabilecek en önemli adımın ne olduğu aslında herkesin malumu.

Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik temelinde çözümü ve çözüme kadarki sürede adanın zenginlikleri konusunda Kıbrıslı Türklerin sadece geliri paylaşma hakkı değil, aynı zamanda söz hakkı sahibi olduğunun kabulü. Tüm tarafların diyalog yoluyla, bu temelde ortak akılda buluşmasının zamanıdır. Gerginlik kimseye kazandırmıyor. Bu ada da, zenginlikleri de hepimizin. Adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok!”