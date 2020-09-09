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Erhürman: Organizasyon bile yapamıyorsunuz

9 Eylül 2020
Tufan Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ercan Havaalanı’na sabah saatlerinde inen uçakta bulunan yolculara karantina merkezi bulunamadığını söyleyerek, hükümete “Kararları uygulamak için organizasyon yapamıyorsunuz ve uygulayamıyorsunuz” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ercan’da sabah inen uçağın yolcularına karantina merkezi bulunamadı. Yolcular mahsur kaldı” diyor gazeteler.
Bilim insanları dinlemiyorsunuz. Doğru kararları zamanında alamıyorsunuz. Aldığınız tüm kararları defalarca değiştiriyorsunuz. Kararları uygulamak için organizasyon yapamıyorsunuz ve uygulayamıyorsunuz. Altı aydır bu böyle. Ve bunun bedelini sağlık çalışanlarımız, ekonomi, çocuklarımız ve tüm insanlarımız ödüyor. Yönetmiyorsunuz dediğimiz bu işte! Saldınız çayıra, Mevlam kayıra…”


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