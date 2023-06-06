Erhürman Maraş’taydı: Kurulacak sandık, yeni bir dönemi başlatmanın adımıdır

Maraş’ı ziyaretinde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz bu seçimi Hasan ile Hüseyin’in arasındaki bir seçim olarak görmüyoruz. Bu seçimi bir şeye tepki koymak ve yeni bir şeyi başlatmak için bir adım görüyoruz”dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman Maksim Kahvehanesinde ve Maraş Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

-“Geçmişte hiç yaşanmayan şeyler, bu dönemde yaşandı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendilerinin önerisinin ara seçim yerine, bir sene içinde erken genel seçim yapmak olduğunu hatırlattı.

Geçen seçimden bu yana yaşananlara değinen Erhürman, söz konusu dönemde daha önce hiç yaşanmamış şeylerin yaşandığını savundu.

Karşılarındaki yapının “istikrar” diyerek hükümete geldiğini ancak bu süreçte istikrar yerine, “sandalye oyunlarının” devam ettiğini savunan Tufan Erhürman şöyle devam etti:

“Tüm bunlar, memlekette bütün dairelerin-evlerin yabancılar tarafından alınmaya başlandığı, yabancı nüfusun bizim nüfusumuzun önüne geçtiği, özel okulların ödenemez hale geldiği, hastanelerde yer bulamaz hale geldiğimiz, ilaçların bulunamaz hale geldiği, doların-sterlinin burnunu yukarı çevirdiği kriz döneminde yaşandı. Her tarafından kriz akan bir dönemde bunlar yaşandı.”

-“Kıbrıs Türk halkının yaşananlara cevap vereceği bir seçim olacak”

25 Haziran’daki ara seçime işaret eden Tufan Erhürman, şunları da ekledi:

“Bütün yaşananlara Kıbrıs Türk halkının cevap vereceği bir seçim olarak görüyoruz bu seçimi. Kıbrıs Türk halkı olan bitene tamam mı diyecek yoksa yeter artık mı diyecek? Tepkisini ortaya koyacak.”

Bu seçimdeki temel iddialarının bir milletvekili daha kazanmanın ötesinde bir iddia olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının bütün bu yaşananları onaylamadığını ve bir an önce bu yapının gitmesi gerektiğini ortaya koyacağı bir sandık olarak görüyoruz bu sandığı” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz bu seçimi Hasan ile Hüseyin’in arasındaki bir seçim olarak görmüyoruz. Bu seçimi bir şeye tepki koymak ve yeni bir şeyi başlatmak için bir adım görüyoruz” diye ekledi.