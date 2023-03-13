Erhürman: KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi’nin geri çekilmemesinin makul bir gerekçesi olamaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Değişiklik Yasa Önerisi’nin içinde bulunduğumuz dönemde geri çekilmemesinin makul bir gerekçesi olamayacağını vurguladı. Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ihtiyacın öngörü ve planlama olduğunun altını çizen Erhürman, temel hedefin çocukların yüz yüze eğitimden mahrum edilmemesi olduğunu vurguladı.

ERHÜRMAN: TEMEL HEDEF, ÇOCUKLARIMIZIN YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN MAHRUM OLMAMASIDIR

Bugün, olağan dışı uygulamaların bazı okullarda başladığını ifade eden Erhürman, çadırda eğitim sürecinin, hiç kimseyi memnun eden bir gelişme olmadığını belirtti. Süreci en başından beri takip ettiklerinin altını çizen Erhürman, süreç içerisinde ailelerin ve öğretmenlerin ‘olurunun alındığını’ bildiklerini kaydetti. Mağusa Belediyesi’nin her aşamada çok büyük bir çaba içerisinde olduğunu da anımsatan Erhürman, Mağusa Belediyesi’nin Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çok büyük çaba gösterdiğini kaydetti. “Temel hedef, çocuklarımızın yüz yüze eğitimden mahrum olmamasıdır” diyen Erhürman, pandemi döneminde yaşanan süreçlerin, bu dönemde yaşanmasının engellenmesinin önemine işaret etti. Bugün Geçiktake’de yağmur dolayısıyla yaşanan sıkıntıya da değinen Erhürman, yeterli planlama ve koordinasyon konusunda eksiklikler yaşandığının altını çizdi.

“İHTİYACIMIZ ÖNGÖRÜ VE PLANLAMADIR”

Bu hafta yağmur beklendiğini meteoroloji dairesinin açıkladığını hatırlatan Erhürman, Cumhuriyet Lisesi’nde zemindeki sorundan kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu, çadırda ders yapmanın mümkün olamayacağı bilgisi aldıklarını belirtti. Söz konusu durumun öngörülemez bir şey olmadığını vurgulayan Erhürman, “Cuma gününden yağmurun geleceği belliydi, zeminin böyle bir sıkıntısı varsa, sorun yaşanacağı belliydi” dedi. Geçitkale’nin kısa bir süre sonra Yeniceköy’e aktarılması planı olduğunu da bildiklerini ifade eden Erhürman, “İhtiyacımız, yeterince sıkıntı içinde olan ailelere bunu yaşatmayacak öngörü ve planlamadır” dedi. İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı okulların geneliyle ilgili durum raporunun henüz Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmadığını belirten Erhürman, çadır kullanılmaksızın eğitime nasıl devam edilebileceğiyle ilgili çalışma yapabilmeleri için rapora ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

“KTMMOB YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YASA ÖNERİSİ MECLİSTEN GERİ ÇEKİLMEDİ”

Söz konusu raporda hangi okulların iyi durumda olduğunun da yazması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Rapora göre, başka okullara nakil suretiyle bu sorun çözülebilir mi? Diye bakacaktık. O rapor elimizde olsaydı, biz de alternatif bir senaryoyu paylaşma fırsatı yakalayacaktık” dedi. “KTMMOB, birliğin yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi meclisten geri çekilmediği için şu andaki ‘hükümetle’ kurduğu bütün ilişkileri askıya almış durumda” diyen Erhürman, raporun bu yüzden gelmediğini öğrendiklerini vurguladı. KTMMOB’nin, “hükümetin” davetlerine icabet etmeyeceğini açıkladığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu yasa değişikliğine “hükümet” üyesi üç partinden üç milletvekilinin imza attığını anımsattı.

“BU, CİDDİYETSİZLİĞİN DİK ALASIDIR”

Erhürman, “Hükümetteki üç ayrı partiden üç milletvekili imza attıysa, bunun arkasında ‘hükümet’ iradesi olduğunu anlıyoruz. Bu ciddiyetsizliğin dik alasıdır. Böyle bir tuhaflık, bu dönem içerisinde yaşatılamaz” ifadelerini kullandı. “KTMMOB yasa önerisinin bu dönemde geri çekilmemesinin makul bir gerekçesi olamaz” diye konuşan Erhürman, bundan sonra yaşanacakların, “hükümet” denilen yapının sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Rapor gelmezse, bundan sonra yaşanacakların yükü omuzlarınızdadır” dedi. “İskele Belediyesi’nde kanalizasyon hakkında bir katkı alınması için bakanlar kurulunun verdiği karar açıkça hukuka aykırıdır” diyen Erhürman, söz konusu durumun, ‘yasada kanalizasyon ihtiyacı olan tüm belediyeler’ şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.