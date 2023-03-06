Erhürman: Komite anlamını yitirdi

CTP, Türkiye’deki depremlerin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan AD-HOC Komite’den çekildi.

Konuyla ilgili CTP Meclis Grubu, Mecliste bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin maaş kesintileriyle ilgili geri çektiği yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnameye benzer bir yasa önerisi hazırlamakta olduğunu belirtti.

Erhürman, hazırlanmakta olan yasa önerisinin, komite toplantısında ne muhalefetin ne de sivil toplum örgütlerinin taleplerini içerdiğini, geri çekilen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnameyle aynı olduğunu dile getirdi.

Erhürman, komitenin anlamını yitirdiğini belirterek, çekildiklerini duyurdu.