Erhürman: Kıbrıs Türk Halkı asla siyasi eşitlikten vazgeçmeyecek

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara’da, Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımının yapıldığı törene katıldı, gazilere madalyalarını verdi.

“Kıbrıs Barış Harekâtı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği salonunda yer aldı.

Törene Ankara’da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yer aldı.

Konuşmaların yapıldığı törende, Ankara ili gazilerine madalyaları takdim edildi, şehitler yad edildi, gazilere şükranlar iletildi.

Başbakan Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun 1974’te değil 1963’te başladığını ifade ederek, gazilerin Adaya geldiği günlerin, faşist cuntanın darbesi sonucunda yaşanan en karanlık günler olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının aydınlığa çıkmasında gazilerin her birinin Kıbrıslı Türklerle birlikte ayrı ayrı katkısı olduğunu vurguladı.

Erhürman, gazilere “Sağ olun var olun” diyerek, “Kıbrıs Türk halkı bugün onurlu bir halk olarak var olmaya devam ediyor ve uluslararası alanda var olmak için mücadele veriyor, varoluş mücadelesi devam ediyor” diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler sürerken Kıbrıs Türk halkının asla siyasi eşitlikten vazgeçmeyeceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak gerçekleştireceğini vurguladı.

Bunları yaparken de temel örnek olarak gaziler ve şehitlerin mücadelesini aldıklarını belirten Erhürman, “En iyi örnek o dönemde verilen mücadeledir. En acılı dönemde en ağır bedelleri ödediniz” dedi.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadaki tüm diğer halklar gibi uluslararası alanda eşit bir biçimde temsiliyet talep ettiğini, diğer dünya yurttaşları gibi eşit yurttaşlar ve temsil kabiliyetine haiz olmak istediklerini söyledi.

KKTC’nin Sosyal ve ekonomik kalkınmasını hep birlikte çalışarak ve üreterek sağlayacaklarını ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, karşısında 45 yıl önce Kıbrıs’ta savaşan genç askerleri gördüğünü belirterek, “Milli mücadeleye omuz verdiniz bugünlere gelmemize katkı koydunuz. Her savaş barışı getirmek içindir, biz de adada kalıcı barış için mücadele ediyoruz” dedi.

Çeler, bugün gazilere anlamlı madalyaların verilmesinin önemine de işaret ederek, “Eminim madalyaları göğsünüzde onur ve gururla taşıyacaksınız” diye konuştu.

Törende, gazilerin 45 yıl önceki anı ve duygularını yansıtan kısa film de izletildi.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Gazilerine madalyaları TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başbakan Tufan Erhürman, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından tevcih edildi ve anı fotoğrafı çekildi.