Erhürman: KIB-TEK zararına satış yapıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin durmadan KIB-TEK’e zarar yazdırdığını söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın altı ay içinde gaza geçileceği ve elektrik fiyatlarının yarı yarıya düşeceği yönünde açıklamalar yaptığını, şu anda böyle bir yatırımı yapacak bütçenin hiçbir yerde olmadığını, geçilse bile yatırım maliyeti dolayısıyla çok uzun bir süre sonra fiyatlara yansıyacağını söyledi. Erhürman, kurumun zararına satış yaptığının Arıklı’nın açıklamaları ile meclis gündemine geldiğine dikkati çekerek, hükümetin KIB-TEK’in bilançosunu hukuka aykırı olarak bozduğunu ifade etti.

“TOPLAM ZARAR 333 MİLYON TL”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Elektrik Kurumu’nun Ocak ayı zararının 21 milyon TL olarak açıkladığını da söyleyen Erhürman, nizamnameye uyulmamasından dolayı 2019 yılından bugüne kadar oluşan toplam zararın 333 milyon TL olduğunu vurguladı. 2018’deki kendi dönemlerinde döviz krizinin yaşandığını ve insanlara elektrik zammını yansıtmak istemedikleri, ekonomik döngüyü kırmak istemediklerini söyleyen Erhürman, aldıkları kararın bunu devlete yüklemek yönünde olduğunu vurguladı. Bu kararı aldıklarında, şu anda iktidara mensup milletvekillerinin çok ağır eleştirilerde bulunduklarının da altını çizen Erhürman, bu hükümetin durmadan KIB-TEK’e zarar yazdırdığını söyledi.

“ FİF GELİRLERİ DİPTE ”

Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinin bu ülkenin önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu söyleyen ve bütçedeki verilerin bu önemli gelir kalemine bakılarak yapıldığını vurgulayan Erhürman, “Euro dizelde Fiyat İstikrar Fonu, 14 kuruşa gerilemiş. Geriye kalan akaryakıt türlerinde ise 25 kuruşun hemen üzerinde. Bizim dönemimizde döviz patladığında tüzüğü değiştirmiştik. Baktığımızda Fiyat İstikrar Fonu’nun gelirlerine dipte. Çünkü bu fondan karşılandı akaryakıt. Akaryakıt tüketimi de azaldı” dedi. Kritik bir noktaya gelindiğini vurgulayan Erhürman, hayat pahalılığının dondurulmasının hükümetin gündeminde olduğunu söyledi.

“PİYASADAKİ ALIM GÜCÜ ERİYECEK”

Hayat pahalılığının dondurduktan sonra akaryakıt zammının yapılması halinde bunun insanların reel gelirlerinde ciddi bir düşüş anlamına geleceğini söyleyen Erhürman, “Bu reel düşüşle birlikte, piyasadaki alım gücü de eriyecek. Bu konuda hata üstüne hata yapmaya devam edilmesin” dedi. Özel sektöre yapılan 1500 TL’lik ödemeler konusunda da hükümetin yanlış yaptığını anlatan Erhürman avukatların neden kapsam dışında bırakıldığını sordu, konunun hukuka taşınacağını belirtti.