Kıbrıs

Erhürman: Kamu hizmetleri istenilen seviyede değil

27 Ağustos 2020
Tufan Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde sağlık ve eğitim alanlarında organizasyon ve altyapı eksikliklerinin çok açık şekilde görüldüğünü söyledi. Kamusal hizmetlerin de istenilen seviyede olmadığını kaydeden Erhürman, kamu alanındaki sorunların çözümü için doğru liderliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, KOOP-SEN’i ziyaret etti. Başkan Mehmet Ali Güröz ve Yönetim Kurulu’nun ağırladığı Erhürman ülke sorunları ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşler paylaştı, Koop-Sen yöneticilerinin öneri ve düşüncelerini dinledi.

Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada pandemi sürecinin toplumsal sorunlara ‘ayna’ tuttuğunu belirtti. “Bu ayna bize sağlık ve eğitim alanlarında organizasyonun ne kadar zayıf olduğunu gösterdi” diyen Erhürman, kamusal hizmetlerin de arzu edilenin altına düştüğünü kaydetti.

Yurtdışı ile ilişkilerin de son derece zayıf olduğunu, bu yüzden yeterli dış desteğin sağlanamadığını vurgulayan Tufan Erhürman, dünya ile doğru ilişkiler kurulmasının önemini vurguladı.

Pandemi ve getirdiği sorunların üzerine Doğu Akdeniz’deki krizin eklendiğini anlatan Erhürman, “Biz de Doğu Akdeniz’de olan ülkelerden ve halklardan biriyiz. Doğu Akdeniz’in sahipleri varsa, o sahiplerinden biriyiz. Doğu Akdeniz’de bir şeyler olacaksa, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasından, hidrokarbonun adil bir biçimde paylaşılmasına kadar, bizim burada sesimiz de, sözümüz de, hakkımız da var ama özne olma kapasitemizden ciddi şekilde geriye gittiğimizi de bu süreçte görüyoruz” dedi.

 

“GENİŞ KADROLARLA ÇALIŞAN BİR CUMHURBAŞKANLIĞI”

CTP olarak Kıbrıs’ta bir an önce bütünlüklü çözüm istediklerini anımsatan CTP lideri Erhürman şunları kaydetti:

“Bir an önce kapsamlı çözüm ve halkımızın dünyaya açılmasının yanında içerideki meselelerimize de müdahil olan bir Cumhurbaşkanlığı’nı devreye sokmak üzerine yürüyen bir kampanyamız var. Taahhüdümüz de budur. Cumhurbaşkanlığı makamının eş zamanlı olarak bunları yapması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bu şekilde devam etmemiz durumunda, her gün biraz daha zaman kaybetme ve geriye düşme endişesi yaşadığımız içindir bu. O yüzden çok geniş kadrolarla çalışacak bir Cumhurbaşkanlığı hedefiyle yola çıktık.”


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