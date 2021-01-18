Erhürman: Hukuka ve komiteye güven sarsıldı

Gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri de bulunan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda aşı konusu ve Covid 19 tedbirleriyle ilgili hafta sonu yaşananlar konuşuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mart ayında başlayan pandeminin ilk yılının dolmak üzere olduğunu ve hükümetin büyük ortağının bu sürede hiç değişmediğine işaret ederek, yaşanan karmaşaya anlam veremediklerini belirtti.

Erhürman, komite ve Bakanlar Kurulu arasında dün yaşanan “keşmekeşin” taşların hala yerine oturmadığının göstergesi olduğunu iddia ederek, “Üst Komitenin sokağa çıkma kararı, kapatma kararı üretemeyeceği biliniyorsa komite nasıl böyle bir karar alabiliyor?” diye sordu.

Tufan Erhürman, komitenin öneri ve kararlarının beraber yazılması, Bakanlar Kurulu’nda kararların ret edilmesi ve revize edilmesi ile revizyon yapanın kararı üreten olmaması konularında yaşananları eleştirdi.

Hukuka aykırı davranıldığını ileri süren Erhürman, bir tek şahsın komite kararlarını revize edememesi gerektiğini söyledi. Erhürman, dün gece hukuka aykırı bir revizyon yapıldığını, hukuki açıdan bunun “ağır yetki tecavüzü” olduğunu savundu.

Komitenin varlığının tartışılır hale getirildiğini savunan Erhürman, hukuka ve komiteye olan güvenin sarsıldığını iddia etti.

Erhürman, tam kapanma tedbirinin hangi kriterler oluştuğunda alınan bir tedbir olduğunu sorarak, ortaya bir kriter konması gerektiğini söyledi.

Ülkede ciddi bir otorite boşluğu ve kaos yaşandığını savunan Erhürman, istenilen kararlara uyulup, istenilmeyen kararlara uyulmaması gibi bir görüntü ortaya çıktığına işaret etti. Erhürman, “O zaman bir sürü karar alın, herkes istediğini seçsin ve ona uysun” dedi.

Aşılama süreci ve aşılamalarda “torpil yapılıyor” iddialarının gündeme geldiğini söyleyen Erhürman, aşılanma programının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Hükümetin ekonomiyle ilgili vizyonu bulunmadığını ileri süren Erhürman, zamları hayat pahalılığını vermek için yaptığını açıklayan hükümetin şimdi de hayat pahalılığı artışını reel sektöre aktaracağını açıklandığını ancak bunun nasıl verileceğinin belli olmadığını savundu.

Erhürman, pandemi döneminde ayakta kalmak için ciddi bir çaba içinde olup, ekstra hizmetler vermek durumunda kalan belediyelerin gelir ve giderlerinde düşüş yaşandığına işaret ederek, 70 milyon TL pandemi ödeneği ayrılmazsa belediyelerin maaşları ödemekte dahi güçlük çekeceklerini söyledi.

Unutulmasına izin vermeyecekleri erken seçim çağrısının iktidara yönlendirilmiş bir çağrı olduğunu söyleyen Erhürman, “Siz hükümetinize güvenmiyorsunuz, milletvekilleriniz de size güvenmiyor” dedi.

Erhürman, 5+1 konferansına Cumhurbaşkanlığında şu an ilan edilmiş yaklaşımlarla gidilmesi halinde Rum lider Anastasiadis’in Güvenlik Konseyi kararlarına uyan taraf, Kıbrıs Türk tarafının da konsey kararlarına uymayan ve çözüm istemeyen taraf ilan edileceğini söyledi. Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu duruma düşürülürse, bunun bedeli çok ağır olur. Herkesin kendi pozisyonunu gözden geçirmesine fayda var. Bu yaklaşım kapsamlı çözümünden uzaklaşmış bir yaklaşımdır” şeklinde devam etti.