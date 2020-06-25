Kıbrıs

Erhürman: Herkesi endişelendiren bir döneme giriyoruz

25 Haziran 2020
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Cumhuriyetçi Türk Partisi


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün beraberindeki heyetle birlikte önce Geçitkale Belediyesi’ni, ardından da Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretlerinde Lefkoşa milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Gazimağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Erhürman, pandemi sürecindeki hizmetlerinden ötürü Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Erhürman,

Gazimağusa Devlet Hastanesi ziyaretinde ise Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun yanı sıra Başhemşirelik ve Hastane İdare Amirliği yetkilileri ile görüşmesini takiben hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki günlerde yapılması gerekenler hakkında hekimlerden bilgi aldı.

 

“Çabanız topluma moral oldu”

 

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, bu dönemde sağlık alanında çalışan insanların gösterdiği çabanın toplum olarak herkese çok büyük moral verdiğini ve özgüvenini yükselttiğini söyledi. Bu nedenle bir teşekkür ziyareti düzenlediklerini ifade eden Erhürman, ziyaretin bir diğer amacının da herkeste endişeye yol açan 1 Temmuz sonrası süreci değerlendirmek olduğunu dile getirdi. 1 Temmuz sonrasına pandemi hastanesi olmaksızın ve yeterli hazırlıklar yapılmaksızın girildiğinin altını çizen Erhürman, bu konuda sahada olan sağlık çalışanlarından bilgi almak istediklerini belirtti.

 

“Arzu edilmeyen bir durumla karşı karşıya kalırsak…”

 

İkinci bir dalgaya karşı hazır bulunuşluk seviyesi ve eksiklerin neler olduğunu yerinde incelemek istediklerini ifade eden Erhürman, arzu edilmeyen bir durumla karşı karşıya kalınması halinde sağlık altyapısının yeterli olmadığını vurguladı. Bu konuyu mecliste de sık sık gündeme getirdiklerinin altını çizen Erhürman, geçtiğimiz süreçte sağlık çalışanlarının büyük çaba ortaya koyduğunu kaydetti. Erhürman, yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı Kalfaoğlu nezdinde hekim, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dizdarlı: Yapamıyor musunuz? O zaman kusura bakmayınız ama istifa ediniz

Dizdarlı: Yapamıyor musunuz? O zaman kusura bakmayınız ama istifa ediniz

24 Haziran 2020
Photo of Aşıksoy: Çıkın açık yüreklilikle 11 Haziran’da neden bu yanlış kararı verdiğinizi söyleyin

Aşıksoy: Çıkın açık yüreklilikle 11 Haziran’da neden bu yanlış kararı verdiğinizi söyleyin

24 Haziran 2020
Photo of Başbakanlık konunun yakın takipçisi olacaktır

Başbakanlık konunun yakın takipçisi olacaktır

24 Haziran 2020
Photo of Başbakan Tatar DAÜ rektörü Hocanın’ı kabul etti

Başbakan Tatar DAÜ rektörü Hocanın’ı kabul etti

24 Haziran 2020
Photo of Başbakan Tatar Arasta esnafından bir heyeti kabul etti

Başbakan Tatar Arasta esnafından bir heyeti kabul etti

24 Haziran 2020
Photo of Koleji kazanan öğrencilerin kayıtları yarın başlıyor

Koleji kazanan öğrencilerin kayıtları yarın başlıyor

24 Haziran 2020
Photo of Bazı bölgelerde 5 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

Bazı bölgelerde 5 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

24 Haziran 2020
Photo of Erdal Abit İlkokulu eğitime açılacak mı?

Erdal Abit İlkokulu eğitime açılacak mı?

24 Haziran 2020
Photo of Pınarbaşı-Dağyolu’nda yangın

Pınarbaşı-Dağyolu’nda yangın

24 Haziran 2020
Photo of Güneyde 1 yeni pozitif vaka

Güneyde 1 yeni pozitif vaka

24 Haziran 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı