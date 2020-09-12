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Erhürman: Halkı bütünleştirecek politikalara ihtiyaç var

12 Eylül 2020
Tufan Erhürman

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkı parçalayan, kutuplaştıran değil, bütünleştirici politikalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapabilecek en doğru makam olduğunu belirtti. Erhürman, “Kutuplaştırma ve ayrıştırma Kıbrıs Türk halkına hiçbir zaman bir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir” dedi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ile Güzelyurt milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

 

“KAPILARIMIZI KAPATMAK DERTLERIMIZE ARTIK ÇARE OLMAYACAK”

 

Ülkede yükseliş gösteren koronavirüs vakalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, rakamların hiç de istenmeyen noktaya ulaştığını, içerideki bulaşın yaygınlaştığını söyledi. Bu noktada artık dışarıya açılan kapıları kapatmanın da dertlere çare üretemeyeceğini ifade eden Erhürman, çalışma yaşamının salgından çok fazla etkilendiğini belirtti. Çok sayıda insanın işsiz kaldığının altını çizen Erhürman, esnafın da harap halde olduğunu söyledi.

Erhürman, hükümetin halkı 1 Temmuz açılımına hazırlamadığını, yetmezmiş gibi 1 Temmuz’dan sonra da rehavete kapılarak hükümet kurup bozma oyunları oynandığını belirtti.

 

“İÇERİDEKİ SÜREÇLERE DE LİDERLİK EDİLECEK”

 

Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik stratejilerini aktaran CTP lideri Tufan Erhürman, hidrokarbon ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de dikkate alıp Kıbrıs sorununda doğru hamleleri yapmak ve bir an önce süreci bütünlüklü çözüme zorlamak hedefinde olacaklarını söyledi. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkını dışa açacak, Maraş’ta uluslararası hukuka uygun hamleler yapacak, dış ticaret tüzüğünde, yeşil hat tüzüğünde sporcularımızın ve sanat insanlarımızın dışarıya açılmasında gerekli hamleleri yapacak ve içeride yürütme organının bir parçası olduğunu unutmayarak içerideki süreçlere liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı taahhüdüyle adaylığımızı açıkladık” dedi. Dışarıdaki diyalog kanallarını açarak halkın iradesi, hakları ve çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Erhürman, halkı bütünleştirecek bir Cumhurbaşkanlığı makamı için aday olduğunu söyledi.


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