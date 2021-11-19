Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman , “Kıbrıslı Türk gençlere göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını ve bu zihniyete karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini” söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, dün akşam, Girne İlçesi Alsancak Örgütü’nün Alsancak bölgesinde düzenlediği dayanışma etkinliğine katıldı. Erhürman’a, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çok kritik bir seçimin arifesinde olduklarını ve bu seçimin diğer seçimlerle bir tutulmaması gerektiğini” ifade etti.

“BİZ HÜKÜMETTEYKEN ELİMİZDEN GELEN ÖNLEMİ ALDIK”

2018 yılındaki seçimlerin ardından dörtlü koalisyon kurulduğunu ve partisinin de hükümette olduğu dönemde yine bir döviz kriziyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Erhürman, “o dönemde, kiralarda kur sabitlemeden, hayat pahalılığını asgari ücrete fazla yansıtmaya kadar birçok önlem aldıklarını ancak UBP zihniyetinin bu tip önlemler almadığını” söyledi.

“GENÇLERİMİZİN YÜZDE 30’U İŞSİZ”

Ülkedeki gençlerin yüzde 30’unun işsiz olduğunu, büyük kısmının göç etme niyetinde olduğunu belirten Erhürman, “Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi. Erhürman, “Bunlardan çok daha zor dönemler geçti. Umut da var, çözüm de. Yapılacak olan erken genel seçimlerde CTP’yi iktidara taşıyarak hem kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratacağız, hem de gençlerimizin göç etmesine engel olacağız. Bu memleket bizim, başka Kıbrıs yok” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz”

Girne İlçe Başkanı Kişi de etkinlikteki konuşmasında, önlerinde biri erken genel, birisi de yerel olmak üzere iki kritik seçim bulunduğuna işaret ederek, “Geleceğimizi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz ve seçimde CTP’yi birinci parti yapacağız” dedi. Kişi, “Ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, bununla birlikte Kovid-19 vakalarının da yükseldiğini ancak hükümet edenlerin buna sessiz kaldığını” savundu.