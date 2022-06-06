Erhürman: Elektrik yurttaşları da, esnafı da, üreticileri de bitirecek!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide elektriğe yapılan zamlar konusunda Maliye Bakanlığı’nı ve hükümeti sert bir dille uyardı.

Erhürman: Klimalar şimdi çalışmaya başladı. Elektrik akaryakıtla birleştiği zaman elektrik bu ülkede yurttaşları da, esnafı da, üreticileri de bitirecek!

Mayıs ayı elektrik faturalarının altı gün gecikmesinin sebebi açıklandı. Mayıs ayında yeni bir zam var. Bu zam hangi zam? Sn. Sucuoğlu döneminde indirileceği söylenip de sonra “sadece Mart ayı için indirdik” denilen değil. O dönemdeki okkalı zam Mayıs’a zaten yansıdı. Şimdi onun üstüne yeni bir zamdan söz ediliyor!