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Erhürman: Eğitimde daha iyisini yapmalıyız

24 Temmuz 2020
Tufan Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman eğitimde ciddi sorunlar olduğunu, pandemi sürecinin de bunu gösterdiğini belirtti. Kamu okullarının desteklenmesi gereğine işaret eden Erhürman, “Eğitimde daha iyisini yapmalıyız” dedi.

CTP Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği ‘Eğitimde Yeniden Yapılanma Paneli’ dün akşam Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Binası’nda yapıldı. Eğitim Bilimci Salih Sarpten’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soyer, DAÜ-SEN adına Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve CTP MYK Üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu konuşmacı olarak katıldı.

 

ERHÜRMAN: KAMU OKULLARI DESTEKLENMELİ

Panelin açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamu okullarının desteklenmesi gereğine dikkati çekti. Pandemi sürecinin yüzümüze tokat gibi çarptığını ve silkinip kendimize gelmemiz gerektiğini vurgulayan Erhürman ‘eğitim sisteminin baştan sonra gözden geçirmek gerektiğini söyledi. Mesleki eğitim sisteminde de ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemlediğini söyleyen CTP lideri Erhürman, içinde bulunduğumuz zararın tahminlerden çok öte olduğunu, o yüzden 10 Mart öncesinin daha iyisinin bulunması gerektiğini vurguladı. Yükseköğretim konusuna da değinen Erhürman, bir an önce kalitenin yükseltildiği bir yapıya dönmenin zorunlu olduğunu belirtti.

 

“EĞİTİMDEKİ SORUNLAR 40 YILDIR ÇÖZÜLMEDİ”

Panelde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yeniyi kurarken eskiye bakmamız gerektiğini söylerken, eğitimdeki sorunlarımızı 40 yıldır çözemediğimizi vurguladı. Maviş, pandemi sürecinde, eğitim ile ilgili bir alt komitenin kurulmasını ve eğitim ile ilgili alınacak kararları, tüm paydaşlarla birlikte değerlendirip alması gerektiğini söyledi.

 

“KAMUSAL EĞİTİME GEREKLİ YATIRIM YAPILMADI”

KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soyer de konuşmasında, ülkemizde kamusal eğitime gerekli yatırımın yapılmadığını ve bunun büyük yaralarını pandemi sürecinde derinden yaşadığımızı söyledi. Pandemi sürecinde pek çok öğretmenin bireysel olarak öğrencilerine destek olmaya çalıştığını da söyleyen Soyer, hükümetlerin, öğretmen ve öğrenciye gerekli hizmeti sunması gerektiğini vurguladı.

 

“YÜKSEKÖĞRETİME BİR SEKTÖR OLARAK BAKTIK”

DAÜ-SEN adına panele katılan Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da eğitim açısından bu pandemi sürecine hazırlıksız yakalandığımızı söyledi ve sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitim açısından daha dezavantajlı olduğunu vurguladı. Yıllardır yükseköğretime bir sektör olarak baktığımızı söyleyen Pehlivan, eğitimde fırsat eşitsizliğinin yükseköğretimde de kendini gösterdiğinin altını çizdi.

 

“EĞİTİMİN ASIL AMACI MUTLU İNSAN YETİŞTİRMEK OLMALI”

CTP MYK Üyesi ve Eğitim Sekreteri Çiçek Göçkün Bayramoğlu, CTP olarak eğitimin en önemli gailelerinden biri olduğunu söyledi ve eğitimin asıl amacının mutlu bir insan yetiştirmek olması gerektiğini vurguladı. Eğitimi rasyonel, hümanist ve barışçıl bir çerçeveden ele almamanın, mutluluk ve barışı olumsuz etkilediğini de söyleyen Bayramoğlu, yaşadığımız çağın dijital dönüşümü de kaçınılmaz olarak zorunlu kıldığını vurguladı.


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