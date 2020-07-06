Erhürman: Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pandemi hastanesi ile ilgili hükümete eleştiriler yöneltti.

Erhürman şu ifadelere yer verdi:

“Yılan hikayesine dönen pandemi hastanesi meselesinde geldiğimiz son nokta şu: İki gün önce Sn. Maliye Bakanı sağlıktaki “yol haritası”nı açıklamış, Kolan Hastanesi’nin satın alınacağını ve pandemi hastanesi yapılacağını söylemişti. Bugün Sn. Başbakan Meclis kürsüsünden fiyatın çok yüksek olduğunu satın almanın söz konusu olamayacağını söyledi.

Sonuç: Yine dört ay önce bulunduğumuz noktadayız. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Biz yorulduk, halk yoruldu, hükumet her gün yeni bir şey söyleyip bir gün sonra söylediğini geri almaktan yorulmadı!!!”