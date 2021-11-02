Erhürman: CTP’nin yer alacağı bir hükümet modeli konuşulmadı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, heyetiyle birlikte CTP’yi ziyaret etti. CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşme sonrasında UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu.

İki lider de erken seçimin artık kaçınılmaz olduğu noktasında birleşti. Erhürman CTP’nin yer alacağı bir hükümet modeli konuşmadıklarını açıkladı.

Erhürman CTP’nin önceliğinin bütçenin geçirilmesi, komitelerden oybirliği ile geçen yasaların yasalaşması ve Seçim Yasası’nda Yüksek Seçim Kurulu’nun da talep ettiği değişikliklerin yapılması olduğunu kaydetti. “Şubat ayından bu yana ‘bir an önce seçim’ hedefindeyiz” diyen Erhürman “Hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu CTP’nin olacağı bir model konuşmadı. Biz de böyle bir formülde olmadığımızı söylüyoruz” dedi. Sucuoğlu ise 3 konuda, yani bütçe, önemli yasalar ve Seçim Yasası konusunda CTP ile hemfikir olduklarını açıkladı.

“3 konuya önem veriyoruz”

Erhürman özetle şunları söyledi: Olumlu havada geçen bir görüşme oldu. Sucuoğlu’na başarılar diliyorum. Bu konuda bazı istişareleri oldu. CTP’nin böyle bir hükümet içerisinde olmayacağımızı söyledik. CTP’nin olacağı bir hükümet konusu konuşmadık. Şubat ayından bu yana ‘bir an önce seçim’ hedefindeyiz. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu CTP’nin olacağı bir model konuşmadı. Biz de böyle bir formülde olmadığımızı söylüyoruz.

Biz CTP olarak bütçe meselesi üzerinde durduk. Bütçenin bir an önce meclise sevk edilmesi ve geçmesi konusunda düşüncelerimizi aktardık. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in yasa ile ilgili çekinceleri vardı. Bu konudaki özel komitede çalışmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bir takım komitelerde geçen yasalar var. Oybirliği ile geçen yasalarla ilgili üzerimizi düşeni yapacağımızı söyledik. Bütçenin seçimden önce geçmesini arzu ediyoruz. Biz CTP olarak buna önem veriyoruz.

Sucuoğlu: CTP ile 3 konuda hemfikiriz

Faiz Sucuoğlu ise şunları söyledi: Güzel yararlı bir görüşme oldu. Bizim de hassasiyetle üzerinde durduğumuz komitelerde oybirliği ile geçen yasaların onaylanması konusunda aynı görüşü paylaşıyoruz. Seçim Yasası ile ilgili de görüş birliğimiz var.

UBP’in ve CTP’nin erken zamanda seçim konusunda aynı düşünüyoruz. Sadece bütçe konusunun hesaplanması gerekiyor. Eğer planlanan şekilde bütçe geçerse akabinde erken seçimi yapmayı düşünüyoruz. 3 konuda da fikirlerimiz ve düşüncelerimiz aynı. Yarın tüm bunları yetkili organlarımızda tartışacağız. Meclisin Ekim ayında bir kez toplandığını düşünürsek artık miadını doldurduğunu gösteriyor. Bir an önce erken seçimden yanayız.