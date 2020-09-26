Erhürman: Çözümleri ortak akılla üreterek bu cendereden çıkacağız

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, “halkı bölerek, sorun yaratarak, sorumsuz davranarak değil, sağlıkta ve ekonomide doğru çözümleri ortak akılla üreterek bu cendereden çıkacağız.” dedi.

Erhürman’ın açıklaması:

“Krizi yönetmezseniz, doğru kararları zamanında almazsanız kaosa yol açacaksınız, insanlarımızı birbirine düşüreceksiniz dedik. Dinlemediniz, art arda yanlış kararlar aldınız, ülkeyi kaosa sürüklediniz, sonra da aradan çekilip özel sektörle kamu çalışanlarını, üniversitelerle esnafı karşı karşıya getirdiniz.

Evet Ekim’in 11’i var, 18’i var ama bir de 19’u var. Halkı bölerek, sorun yaratarak, sorumsuz davranarak değil, sağlıkta ve ekonomide doğru çözümleri ortak akılla üreterek bu cendereden çıkacağız.”