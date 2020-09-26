Erhürman: Cepheleşme topluma büyük zarar verir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, cepheleşmenin topluma büyük zarar verdiğini söyledi. Erhürman seçim döneminde gruplara bölünen toplumun, seçimden sonra birleştirilmesinin çok güç olacağı uyarısı yaptı.

CTP lideri Tufan Erhürman, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini söyleyenlerin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin de bir şeyler söylemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, siyasetçinin sorunun çözümüne yönelik görüşleri olması gereğine vurgu yaptı.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ihtimallerin belli olduğunu kaydeden ve bunları tek tek sıralayan Erhürman “Benim önerdiğim federasyondur. Ya sizinki nedir?” diye sordu.

“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE SÜRECİ”

AB çatısı altında iki ayrı devlet veya konfederasyon isteyenlerin çıkıp bunu nasıl yapacaklarını anlatması gerektiğini söyleyen Erhürman, yeniden ucu açık bir müzakere süreci değil, sonuç odaklı müzakere süreci istediklerini vurguladı ve “Bizim kaybedecek bir neslimiz yoktur” dedi.

“MARAŞ’I BİZ AÇARIZ”

‘Maraş’ı açacağız’ diyenlerin nasıl açacaklarını da anlatmadığını söyleyen Erhürman, “Biz açacağız diyoruz. ‘Bunu yaparken de uluslararası hukuka uygun olarak açacağız’ diyoruz. Maraş’ın nasıl açılacağı BM Güvenlik Konseyi kararlarında bellidir” dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in seçimden sonra 5’li konferansı toplayacağı açıklamasını da yorumlayan Erhürman sözleri şöyle sürdürdü: “Guterres’in açıklamasının seçimle ilintilenmesi çok mümkündür. 5’li konferans talebinin orijinal sahibi Türkiye’dir. Mesele Guterres’in seçime kısa bir süre kala bu açıklamaları yapması ve Türkiye Cumhuriyeti’nden açıklamaların gelmesidir. Sonuç olarak bu bizim ne tarzımızı, ne tavrımızı değiştirir. Bu meselenin diyalog yoluyla yürütülmesi gerekmektedir. Bu 5 rakamının içinde Türkiye de vardır ve siz Türkiye ile diyalog kurarak, koordine ederek o konferansa gidersiniz.”