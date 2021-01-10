Erhürman: Bunu söyleyen kim?

“Pandeminin getirdiği bozulma ile Ekonomiyi Programsız yönetme tercihinin birleşmesi ile başıboş ekonomi yönetimi modeli doğmuş, bu da ülkemizi tarihi çöküşe getirmiştir”.

Bunu söyleyen kim? Ulusal Birlik Partisi tarafından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı olarak görevlendirilen Sn. Sunat Atun. İktidarın büyük ortağı kim? UBP. Anormal olan her şeyin normalleştiği bu ortamda bunu da “normal” kabul etmek gerekiyor herhalde!!!