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Erhürman: Bu ülkede hala bir hükumet varmış gibi davranmaya çalışanlar daha ne görmeyi bekliyorlar

8 Ekim 2021
Tufan Erhürman





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Başbakan Yardımcı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı arasında yaşanılan arazi krizine değindi.

Yapılan açıklama şöyle;

 



“Bu “hükumet” döneminde sonunda bu da oldu. Bir arazi için dün Meclis’te Sn. Arıklı ile Sn. Çavuşoğlu arasında başlayan kavga, bugün sahaya taşındı. İki bakanlık birbirine girdi.

Bu ülkede hala bir hükumet varmış gibi davranmaya/konuşmaya çalışanlar bu rezaletin farkına varmak için daha ne görmeyi bekliyorlar!!!”

 





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8 Ekim 2021


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