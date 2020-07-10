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Erhürman: BRT tarafsızlıktan uzak bir yola girdi

10 Temmuz 2020
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “dördüncü kuvvet” diye anılan basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsediklerini belirterek, denetim ve eleştirinin toplumsal faydasının tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Basın günü nedeniyle mesaj yayımlayan Erhürman, “Bu vesileyle bizi eleştiren basınımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bizi eleştirmeye devam edin” dedi.

Mesajında, demokrasilerde hoşgörünün önemine dikkat çekerek, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne herkesin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk medya kuruluşlarının ve basın çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı.

Basında araştırmaya, sorgulamaya daha fazla önem verilmesini isteyen Erhürman, medyanın ve basın çalışanlarının yaşamakta olduğu sorunların farkında olduklarını, demokrasinin önemli bir bacağı olan basına daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

 

“BRT tarafsızlıktan uzak bir yola girdi”

 

Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, kamu yayıncısı BRT’nin şimdiki hükümet döneminde tarafsızlıktan uzak bir yola girdiğine de dikkat çekerek, hiçbir siyasinin ve bürokratın böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.


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